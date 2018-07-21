Українські спортсмени підтримали Усика перед боєм з Гассієвим

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Провідні спортсмени з України висловили підтримку чемпіону світу за версією WBC, WBO у важкій ваговій категорії Олександру Усику перед фінальним двобоєм із росіянином Муратом Гассієвим, який відбудеться у рамках фіналу WBSS, інформує УНН.

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо з боротьби Жан Беленюк вважає, що Усик сьогодні об’єднає країну.

“Усик сьогодні дійсно єднає Україну! Сьогодні немає різниці, із західної ти України або зі східної, якою ти мовою говориш, і які в тебе політичні погляди. Сьогодні всі вболівають за Усика. Саня, ми в тебе віримо”, — йдеться у записі борця в його Instagram.

Колишній футболіст київського “Динамо” та збірної України з футболу Владислав Ващук побажав успіхів українському чемпіонові.

“Вболіваємо за нашого Чемпіона! Саня, ти найкращий!!! Тримаємо кулаки за тебе”, — повідомив Ващук у Facebook.

Про важливість поєдинку згадав нинішній мер Києва Віталій Кличко: “сьогодні Олександру Усику потрібно здобути перемогу. Як ніколи ... Ми всі розуміємо, наскільки складним буде цей поєдинок. Перш за все — психологічно. Для нього це — найважливіший бій в кар’єрі. Адже мова йде про пояси WBC, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного чемпіона світу і кубку Мухаммеда Алі. Бажаю Саші витримати тиск і атмосферу навколо, перемогти беззаперечно! Щоб пролунав в Москві переможний український гімн і піднявся український прапор. Як це було в 2013 році, коли Володимир Кличко переміг в поєдинку з Олександром Повєткіним. Саша, ми тримаємо кулаки і очікуємо перемоги! Хай щастить”, — сказано на сторінці мера у Facebook.

Відзначимо, що підтримку Усику також виразив український боксер Денис Берінчик, який у вишиванці записав відео, перебуваючи у Москві.

Додамо, що переможець бою Усик — Гассієв об’єднає усі головні пояси та стане абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, у суботу 21 липня Усик проведе бій проти чемпіона світу за версіями WBA, IBF Мурата Гассієва в рамках фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

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