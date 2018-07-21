Украинские спортсмены поддержали Усика перед боем с Гассиевым

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио по борьбе Жан Беленюк считает, что Усик сегодня объединит страну.

"Усик сегодня действительно объединяет Украину! Сегодня нет разницы, из западной ты Украины или из восточной, на каком ты языке говоришь, и какие у тебя политические взгляды. Сегодня все болеют за Усика. Саня, мы в тебя верим", - говорится в записи борца в его Instagram.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Владислав Ващук пожелал успехов украинскому чемпиону.

"Болеем за нашего чемпиона! Саня, ты лучший!!! Держим кулаки за тебя", - сообщил Ващук в Facebook.

О важности поединка вспомнил нынешний мэр Киева Виталий Кличко: "сегодня Александру Усику нужно одержать победу. Как никогда ... Мы все понимаем, насколько сложным будет этот поединок. Прежде всего - психологически. Для него это - самый важный бой в карьере. Ведь речь идет о поясах WBC, WBO, WBA, IBF, а также поясе журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубка Мухаммеда Али. Желаю Саше выдержать давление и атмосферу вокруг, победить беспрекословно! Чтобы раздался в Москве победный украинский гимн и поднялся украинский флаг. Как это было в 2013 году, когда Владимир Кличко победил в поединке с Александром Поветкиным. Саша, мы держим кулаки и ожидаем победы! Удачи", - говорится на странице мэра в Facebook.

Отметим, что поддержку Усику также выразил украинский боксер Денис Беринчик, который в вышиванке записал видео, находясь в Москве.

Добавим, что победитель боя Усик - Гассиев объединит все главные пояса и станет абсолютным чемпионом мира.

Напомним, 21 июля Усик проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, IBF Мурата Гассиева в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.