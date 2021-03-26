Українські шахісти вибороли звання чемпіонів світу серед студентів

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У фінальних турнірах (грали по 6 учасників) Осьмак набрала 4,5 очка, а Шевченко – 4. Вони впевнено посіли одноосібні перші місця.

Осьмак на один бал випередила полячку Антолак Юлію, а Шевченко на один пункт обігнав росіян Михайла Антіпова та Григорія Опаріна.

Нагадаємо

Осьмак ставала переможницею представницького онлайн-турніру.