Украинские шахматисты завоевали звание чемпионов мира среди студентов

Детали

В финальных турнирах (играли по 6 участников) Осьмак набрала 4,5 очка, а Шевченко - 4. Они уверенно заняли первые места.

Осьмак на один балл опередила полячку Антолак Юлию, а Шевченко на один пункт обогнал россиян Михаила Антипова и Григория Опарина.

Напомним

Осьмак становилась победительницей представительного онлайн-турнира.