Українські родини зможуть отримати по 2,2 тис. грн на кожного члена сім'ї за рахунок коштів ЮНІСЕФ: названо умови

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"Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України про реалізацію спільного з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення", - написав Мельничук.

Деталі

За його словами, цією Постановою передбачено виплата додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ЮНІСЕФ для сімей (з 3 і більше дітьми або з 2 і більше дітьми, з яких принаймні одна дитина має інвалідність) у розмірі 2220 грн на кожного члена сім'ї на місяць, але не більш як для п'ятьох осіб.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомляв, що працюють над тим, аби заявку для отримання допомоги від ЮНІСЕФ можна було подавати через Дію.

Доповнення

Уряд напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни.