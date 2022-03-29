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В уряді назвали дев’ять напрямків роботи в умовах воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд напрацював дев’ять основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 березня, передає УНН.

В уряді назвали дев’ять напрямків роботи в умовах воєнного стану

Деталі

Зокрема, прем’єр-міністр назвав дев’ять ключових напрямків, за якими працюватиме Уряд в умовах війни.

Перший ключовий пункт — "Армія понад усе". Мова йде про забезпечення сил оборони всім необхідним. Також передбачаються грошові виплати, зброя, техніка, їжа, пальне, розвиток військово-промислового комплексу. Шмигаль наголосив, що всі ресурси перш за все направляємо саме на сили оборони.

Другим напрямком, за його словами, є продовольча безпека. Сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, надається допомога аграріям, запущена програма безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

Третій пункт — це "Нова економічна політика". Як відзначив Прем’єр-міністр, такі заходи як скорочення податків, повна дерегуляція бізнесу, скасування імпортного ПДВ й ввізного мита дасть потужний ефект і перезапустить економіку.

Четвертий напрямок — це програма єПідтримка й соціальні програми допомоги.

Зокрема, у березні проіндексували пенсії. За квітень пенсії виплачуються авансом у регіонах, де йдуть бойові дії.

Також за програмою єПідтримка виплатили по 6,5 тисяч грн тим, хто втратив роботу. Такі виплати вже отримали 3,5 млн людей". Крім того, Уряд запустив програму допомоги вимушеним переселенцям "Ти вдома". Люди отримуватимуть 450 грн компенсації комунальних послуг за кожного переселенця, якого прихистили.

"Окремо держава виплачуватиме щомісяця вимушеним переселенцям по 2 тис. грн для дорослих і по 3 тис. грн для дітей або для осіб з інвалідністю. Бізнесу, який бере на роботу переселенця, заплатимо 6,5 тисяч грн як часткову компенсацію зарплати для цієї людини", — зазначив Прем’єр-міністр.

Шостий пункт — це "Енергетичний фронт". Денис Шмигаль підкреслив, що Україна назавжди від’єдналася від енергомереж Росії й Білорусі та приєдналися до європейської енергосистеми ENTSO-E. Також, за його словами, всі види генерації працюють, вугілля на складах є, газу — 9 млрд кубів у сховищах. Крім того, Україна сформувала домовленості з європейськими нафтопереробними заводами, аби країна була забезпечена пальним.

"Сьомий пункт — це "Логістика воєнного часу". "Укрзалізниця" стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей. Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску", — повідомив Глава Уряду.

Також Прем’єр-міністр назвав інші напрямки: "Світ з Україною" та "Відновлення України". Він висловив сподівання, що підтримка партнерів не залишиться тільки на словах, і ми побачимо, що таке світ, об’єднаний навколо України.

Додамо

Раніше Шмигаль повідомив, що в Україні почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування мешканців прифронтових міст.

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