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В правительстве назвали девять направлений работы в условиях военного положения

Киев • УНН

 • 97812 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство наработало девять основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны. Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 марта, передает УНН.

В правительстве назвали девять направлений работы в условиях военного положения

Детали

В частности, премьер-министр назвал девять ключевых направлений, по которым будет работать правительство в условиях войны.

Первый ключевой пункт — "Армия превыше всего". Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым. Также предусматриваются денежные выплаты, оружие, техника, еда, горючее, развитие военно-промышленного комплекса. Шмигаль подчеркнул, что все ресурсы прежде всего направляем именно на силы обороны.

Вторым направлением, по его словам, является продовольственная безопасность. Сформированы стратегические запасы еды на несколько лет, оказывается помощь аграриям, запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.

Третий пункт — это "Новая экономическая политика". Как отметил Премьер-министр, такие меры как сокращение налогов, полная дерегуляция бизнеса, отмены импортного НДС и ввозной пошлины даст мощный эффект и перезапустит экономику.

Четвертое направление - это программа поддержки и социальные программы помощи.

В частности, в марте проиндексировали пенсии. За апрель пенсии выплачиваются авансом в регионах, где идут боевые действия.

Также по программе еПоддержка выплатили по 6,5 тысяч грн потерявшим работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн человек". Кроме того, правительство запустило программу помощи вынужденным переселенцам "Ты дома". Люди будут получать 450 грн компенсации коммунальных услуг за каждого переселенца, которого приютили.

"Отдельно государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, который берет на работу переселенца, заплатим 6,5 тысяч грн как частичную компенсацию зарплаты для этого человека", — отметил премьер-министр.

Шестой пункт — это "Энергетический фронт". Денис Шмигаль подчеркнул, что Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединились к европейской энергосистеме ENTSO-E. Также, по его словам, все виды генерации работают, уголь на складах есть, газа — 9 млрд кубов в хранилищах. Кроме того, Украина сформировала договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была обеспечена горючим.

"Седьмой пункт — это "Логистика военного времени". "Укрзализныця" стала одной из основных компаний для государства. Ежедневно перевозятся тысячи тонн грузов, сотни тысяч людей. Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты. Строим новые склады на западной границе, а также планируем там уже в ближайшее время открывать новые пункты пропуска", — сообщил Глава Правительства.

Также премьер-министр назвал другие направления: "Иир с Украиной" и "Восстановление Украины". Он выразил надежду, что поддержка партнеров не останется только на словах и мы увидим, что такое мир, объединенный вокруг Украины.

Добавим

Ранее Шмыгаль сообщил, что в Украине начала действовать программа по бесплатному обеспечению продуктами питания жителей прифронтовых городов.

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