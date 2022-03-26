Прифронтові міста будуть безкоштовно забезпечені продуктами харчування – прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні почала діяти програма з безкоштовного забезпечення продуктами харчування мешканців прифронтових міст. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
«Ще одна програма, яка також почала діяти – це безкоштовне забезпечення продуктами харчування прифронтових міст. Ці продукти вже закуповуються для роздачі людям у населених пунктах, які зараз знаходяться на лінії зіткнення», - повідомив Шмигаль.
Глава уряду також повідомив, що продовжуються виплати по оновленій державній програмі єПідтримка, в рамках якої українці вже отримали понад 20,7 млрд грн.
Також для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії, розпочато фінансування пенсій за квітень.
Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. Вчора було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Сьогодні авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Завтра – в Київську.