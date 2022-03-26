Прифронтовые города будут бесплатно обеспечены продуктами питания - премьер

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"Еще одна программа, которая также начала действовать - это бесплатное обеспечение продуктами питания прифронтовых городов. Эти продукты уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, которые сейчас находятся на линии соприкосновения", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что продолжаются выплаты по обновленной государственной программе єПідтримка, в рамках которой украинцы уже получили более 20,7 млрд грн.

Также для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия, начато финансирование пенсий за апрель.

В течение 25-27 марта авансом будет осуществлено начисление и выплату пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривен. Вчера была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Сегодня авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Завтра - в Киевскую.