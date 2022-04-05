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Украинские семьи смогут получить по 2,2 тыс. грн на каждого члена семьи за счет средств ЮНИСЕФ: названы условия

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял постановление о выплате 2220 грн семьям с 3 и более детьми на каждого члена семьи путем средств Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Украинские семьи смогут получить по 2,2 тыс. грн на каждого члена семьи за счет средств ЮНИСЕФ: названы условия

Цитата

"Принято Постановление Кабинета Министров Украины о реализации совместного с Международным чрезвычайным фондом помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) проекта относительно дополнительных мер социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения", - написал Мельничук.

Детали

По его словам, данным Постановлением предусмотрена выплата дополнительной денежной помощи за счет средств ЮНИСЕФ для семей (с 3 и более детьми или с 2 и более детьми, из которых по крайней мере один ребенок имеет инвалидность) в размере 2220 грн на каждого члена семьи в месяц, но не более чем для пяти человек.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства сообщал, что работают над тем, чтобы заявку для получения помощи от ЮНИСЕФ можно было подавать через Дію.

Дополнение

Правительство наработало девять основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны.

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