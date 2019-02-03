Українські дзюдоїсти вибороли нагороди континентальних Кубків Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Португалія та Болгарія стали місцем проведення відкритих континентальних Кубків Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook президента Федерації дзюдо України Романа Насірова.
Геворг Хачатрян у категорії 66 кг одержав "срібло" у Португалії, а Марія Скора (57 кг) завоювала медаль аналогічного ґатунку на турнірі в Болгарії.
"Ще один успішний виступ українських дзюдоїстів! Два срібла на турнірі European Open 2019! Вітаю наших спортсменів, тренерів, всіх вболівальників, які підтримували збірну!" - сказано у повідомленні Насірова.
Нагадаємо, що на змаганнях в Ізраїлі українські дзюдоїсти вибороли кілька медалей.