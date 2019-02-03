Украинские дзюдоисты завоевали награды континентальных Кубков Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Португалия и Болгария стали местом проведения открытых континентальных Кубков Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook президента Федерации дзюдо Украины Романа Насирова.
Геворг Хачатрян в категории 66 кг получил "серебро" в Португалии, а Мария Скорая (57 кг) завоевала медаль аналогичного достоинства на турнире в Болгарии.
"Еще одно успешное выступление украинских дзюдоистов: два серебра на турнире European Open 2019! Приветствую наших спортсменов, тренеров, всех болельщиков, которые поддерживали сборную!" - говорится в сообщении Насирова.
Напомним, что на соревнованиях в Израиле украинские дзюдоисты завоевали несколько медалей.