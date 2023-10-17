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Українські банки мають робити свої послуги інклюзивними - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Важливим напрямком розвитку української банківської системи є розвиток інклюзивності фінансів в Україні, який має охоплювати розширення доступу до фінансових послуг для всіх верств населення. Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Українські банки мають робити свої послуги інклюзивними - експерт

Цитата

«Важливим напрямком залишається розвиток інклюзивності фінансів в Україні, що включає в себе розширення доступу до фінансових послуг для всіх верств населення, включаючи вразливі, віддалені та малозабезпечені групи. Це має відбуватися шляхом впровадження технологічних інновацій, розвитку мобільних фінансових додатків та електронних платіжних систем», - пояснила експерт.

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Також, на її думку, важливим є забезпечення «фінансової освіти» для громадян.

«Це сприятиме підвищенню фінансової грамотності та забезпечить фінансову залученість всіх українців, сприяючи економічному розвитку країни та внутрішній соціальній стабільності», - вважає Олена Сосєдка.

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Крім того, на її думку, окремим вектором розвитку банківського сектору має бути кібербезпека, адже захист від кіберзагроз є надзвичайно важливим. Тому, вважає експерт, українські банки мають використовувати найкращі практики цієї галузі, оскільки це допоможе зберегти довіру клієнтів та уникнути фінансових втрат.

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Зазначимо, що загалом, на думку Олени Сосєдкі, українські банки зараз забезпечують всі основні клієнтські потреби. Надалі, коли рівень економіки в країні «буде достатнім для забезпечення добробуту населення», ми спостерігатимемо активний попит на більш складні кредитні продукти. Продукти накопичення та управління коштами також чекають свого часу.

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