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Украинские банки должны делать свои услуги инклюзивными - эксперт

Киев • УНН

 • 466217 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Важным направлением развития украинской банковской системы является развитие инклюзивности финансов в Украине, которое должно охватывать расширение доступа к финансовым услугам для всех слоев населения. Такое мнение в комментарии УНН высказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Украинские банки должны делать свои услуги инклюзивными - эксперт

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«Важным направлением остается развитие инклюзивности финансов в Украине, что включает в себя расширение доступа к финансовым услугам для всех слоев населения, включая уязвимые, отдаленные и малообеспеченные группы. Это должно происходить путем внедрения технологических инноваций, развития мобильных финансовых приложений и электронных платежных систем», - пояснила эксперт.

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Также, по ее мнению, важным является обеспечение «финансового образования» для граждан.

«Это будет способствовать повышению финансовой грамотности и обеспечит финансовую вовлеченность всех украинцев, способствуя экономическому развитию страны и внутренней социальной стабильности», - считает Елена Соседка.

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Кроме того, по ее мнению, отдельным вектором развития банковского сектора должна быть кибербезопасность, ведь защита от киберугроз является чрезвычайно важной. Поэтому, считает эксперт, украинские банки должны использовать лучшие практики этой отрасли, поскольку это поможет сохранить доверие клиентов и избежать финансовых потерь.

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Отметим, что в целом, по мнению Елены Соседки, украинские банки сейчас обеспечивают все основные клиентские потребности. В дальнейшем, когда уровень экономики в стране «будет достаточным для обеспечения благосостояния населения», мы будем наблюдать активный спрос на более сложные кредитные продукты. Продукты накопления и управления средствами также ждут своего часа.

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