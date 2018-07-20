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Українські аграрії вже зібрали 17,7 млн тонн зерна

Українські аграрії вже зібрали 17,7 млн тонн зерна

Київ • УНН

 • 10828 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на 20 липня аграрії трьох південних регіонів завершують збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Йдеться про Одеську (зібрано 98%), Херсонську (98%) та Миколаївську (96%) області. Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.

Загалом по країні вже зібрано 17,7 млн тонн зерна нового врожаю цієї групи з 5,6 млн га (59% до прогнозу) при врожайності 31,4 ц/га. У розрізі культур намолочено:

– озимої пшениці – 13,3 млн тонн з 4,0 млн га (64%) при врожайності 33,4 ц/га;

– ярої пшениці – 26,3 тис. тонн з 11,4 тис. га (6%) при врожайності 23,0 ц/га;

– озимого ячменю – 2,8 млн тонн з 809 тис. га (98%) при врожайності 35,1 ц/га;

– ярого ячменю – 980 тис. тонн з 505 тис. га (33%) при врожайності 19,4 ц/га;

– гороху – 487 тис. тонн з 297 тис. га (70%) при врожайності 16,4 ц/га.

Також зібрано 45 тис. тонн жита з 19 тис. га (13%) при врожайності 24,5 ц/га та 8 тис. тонн вівса з 6 тис. га (3%) при врожайності 15,3 ц/га. Крім того, намолочено 2,15 млн тонн озимого ріпаку з 848 тис. га (86%) при врожайності 25,5 ц/га та 10 тис. тонн ярого ріпаку з 6,2 тис. га (11%) при врожайності 16,6 ц/га.

Нагадаємо, на харчові потреби українцям вистачає п’ятої частини зібраної пшениці, а недобору зерна в Україні не передбачається.

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