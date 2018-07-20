Украинские аграрии уже собрали 17,7 млн тонн зерна

В целом по стране уже собрано 17,7 млн тонн зерна нового урожая этой группы с 5,6 млн га (59% к прогнозу) при урожайности 31,4 ц/га. В разрезе культур намолочено:

- озимой пшеницы - 13,3 млн тонн с 4,0 млн га (64%) при урожайности 33,4 ц/га;

- яровой пшеницы - 26,3 тыс. тонн с 11,4 тыс. га (6%) при урожайности 23,0 ц/га;

- озимого ячменя - 2,8 млн тонн с 809 тыс. га (98%) при урожайности 35,1 ц/га;

- ярового ячменя - 980 тыс. тонн с 505 тыс. га (33%) при урожайности 19,4 ц/га;

- гороха - 487 тыс. тонн с 297 тыс. га (70%) при урожайности 16,4 ц / га.

Также собрано 45 тыс. тонн ржи с 19 тыс. га (13%) при урожайности 24,5 ц/га и 8 тыс. тонн овса с 6 тыс. га (3%) при урожайности 15,3 ц/га. Кроме того, намолочено 2,15 млн тонн озимого рапса с 848 тыс. га (86%) при урожайности 25,5 ц/га и 10 тыс. тонн ярового рапса с 6,2 тыс. га (11%) при урожайности 16 тыс. ц/га.

Напомним, на пищевые потребности Украинской хватает пятой части собранной пшеницы, а недобора зерна в Украине не предвидится .