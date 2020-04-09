Українські АЕС за добу виробили 213,26 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 213,26 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"8 квітня атомними станціями вироблено 213,26 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 22,2 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.
Також вказано, що 9 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
-
- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 112-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 109-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 26-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 502-а доба середнього планового ремонту.
-
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 420 МВт, РАЕС – 2 130 МВт, ЮУАЕС – 2 300 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, 7 квітня АЕС вироблено 213,78 млн кВт-г електроенергії.