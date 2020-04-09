Украинские АЭС за сутки произвели 213,26 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 213,26 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"8 апреля атомными станциями выработано 213,26 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 22,2 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.
Также указано, что 9 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 112-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 109-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 26-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 502-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 420 МВт, РАЭС - 2130 МВт, ЮУАЭС - 2 300 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 7 апреля АЭС выработано 213,78 млн кВт-ч электроэнергии.