Українські АЕС за добу виробили 213,78 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 213,78 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 7 квітня, станціями вироблено 213,78 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 22,43 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 8 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 111-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 108-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 25-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 501-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 400 МВт, РАЕС – 2 130 МВт, ЮУАЕС – 2 300 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.