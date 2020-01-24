Українські АЕС наростили добову генерацію електроенергії

"23 січня атомними станціями вироблено 253,45 млн кВт-г електроенергії", - вказали у АЕС.

Як зазначається, 24 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 36-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 33-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 426-а доба середнього планового ремонту.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 070 МВт, РАЕС – 2 430 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 22 січня атомними станціями вироблено 253,24 млн кВт-г електроенергії.