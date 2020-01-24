Украинские АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,45 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"23 января атомными станциями выработано 253,45 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в АЭС.
Как отмечается, 24 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 36-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 426-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 070 МВт, РАЭС - 2430 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 22 января атомными станциями выработано 253,24 млн кВт-ч электроэнергии.