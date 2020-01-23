Українська енергосистема досі працює без чотирьох атомних блоків

"22 січня атомними станціями вироблено 253,24 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Також вказано, що 23 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:



На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 35-а доба капітального планового ремонту.



На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 32-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 18-а доба середнього планового ремонту.



На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 425-а доба середнього планового ремонту.



Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 065 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 21 січня атомними станціями вироблено 253,07 млн кВт-г електроенергії.