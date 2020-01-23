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Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков

Киев • УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,24 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Украинская энергосистема до сих пор работает без четырех атомных блоков

"22 января атомными станциями выработано 253,24 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 23 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 35-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 32-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 18-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 425-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 065 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 21 января атомными станциями выработано 253,07 млн кВт-ч электроэнергии.

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