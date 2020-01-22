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Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253,07 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків

"21 січня атомними станціями вироблено 253,07 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 22 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 34-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 31-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 17-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 424-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 20 січня АЕС було вироблено 253,00 млн кВт-г електроенергії.

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