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Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків

"21 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 33-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 30-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 16-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 423-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 065 МВт, РАЕС – 2 420 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 20 січня, станціями вироблено 253,00 млн кВт-г електроенергії", - зазначили в НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, 19 січня атомними станціями вироблено 253,18 млн кВт-г електроенергії.

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