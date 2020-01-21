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Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

"21 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 33-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 16-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 423-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 065 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 20 января, станциями выработано 253,00 млн кВт-ч электроэнергии", - отметили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 19 января атомными станциями выработано 253,18 млн кВт-ч электроэнергии.

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