Українські АЕС збільшили добову генерацію електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 253,18 млн кВт-г електроенергії, що дещо більше, ніж за попередню звітну добу. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"19 січня атомними станціями вироблено 253,18 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Також вказано, що 20 січня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 32-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 29-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 15-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 422-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 060 МВт, РАЕС – 2 425 МВт, ЮУАЕС – 3 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 16 січня атомними станціями вироблено 252,85 млн кВт-г електроенергії.