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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии

Киев • УНН

 • 9544 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,18 млн кВт-ч электроэнергии, что несколько больше, чем за предыдущие отчетную сутки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Украинские АЭС увеличили суточную выработку электроэнергии

"19 января атомными станциями выработано 253,18 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Также указано, что 20 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 32-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 29-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 15-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 422-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2425 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 16 января атомными станциями выработано 252,85 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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