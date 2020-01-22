Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

"21 января атомными станциями выработано 253,07 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 22 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 34-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 31-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 17-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 424-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 20 января АЭС было произведено 253,00 млн кВт-ч электроэнергии.