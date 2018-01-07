Українська жіноча збірна з біатлону посіла п'яте місце в естафеті на Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Обергофі (Німеччина) завершилась жіноча естафетна гонка четвертого етапу Кубку світу з біатлону, на якому тріумфувала збірна Франції, передає кореспондент УНН.
Стартувала від України Анастасія Меркушина, яка на кожному із вогневих рубежів мала по одному промаху, але з додаткових патронів закрила усі мішені. А.Меркушина передала естафету Юлії Джимі на 4-му місці із 27,5 с відставання від Франції.
Ю.Джима два своїх рубежі пройшла із чотирма додатковими пострілами і передала естафету Віті Семеренко на 6-му рядку із 43,1 с відставання від лідеру Італії. Проблеми на стрільбі спіткали на "лежці" і третю нашу біатлоністку, яка балансувала на грані штрафного кола і опустилася на 8-ме місце.
Заключний етап Україна починала на 6-й позиції (+48,5 с). Не вдалося чисто відпрацювати на стрільбі й капітану збірної Олені Підгрушній, і з сумарними 12 додатковими патронами команда України посіла 5-те місце +1:15,8 хв.
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Відзначимо, що перемогли представниці Франції, срібні медалі у німкень +32,4 с, а "бронза" у Швеції - +48,2 с.
Додамо, що сьогодні в Німеччині також пройде чоловіча естафета.