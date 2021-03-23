Українська велосипедистка стала призеркою міжнародного турніру в Австрії

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Українська велосипедистка Яна Беломоіна взяла участь на турнірі з крос-кантрі "Kamptal-Klassik-Trophy", що пройшов на території австрійського Лангенлойсі, передає УНН з посиланням на "suspilne.media".

Деталі

В Лангелойсі Беломоіна повинна була подолати 5 кіл по 5,1 км кожне. Два роки тому дистанцію в 25,5 км українська велосипедистка подолала за 1:21,26 год.

В 2021 році українка знову показала другий час. Цього разу Беломоіну випередила інша австрійка — Мона Міттервальнер, а відставання українки склало 2:24 хв. Загалом на те, щоб пройти дистанцію, велосипедистці знадобилося 1:28,51 год. Трійку кращих замкнула Житка Цабеліка із Чехії, яка поступилася українці 40 секундами.

Сказано, що турнір у Лангелойсі став для Беломоіної третім у календарному році. Українка вперше здобула місце на подіумі в 2021 році — на “Copa Catalana” (27 лютого) вона фінішувала на 15-му місці, а на Кубку Андорри, який відбувся 7 березня, стала 10-ю.

Нагадаємо

Востаннє українська велосипедистка займала подіум у жовтні 2020 року. Виступаючи на чемпіонаті Європи з крос-кантрі в Швейцарії, Беломоіна показала третій час.

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