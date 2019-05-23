Українська тенісистка стала фіналісткою відбору на "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Представниця жіночого тенісу України Катаріна Завацька провела другий поєдинок у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції, повідомляє УНН.
Перший сет матчу із грузинкою Катериною Горгодзе, 205 ракетка з України забрала до свого активу під нуль — 6:0. Сет тривав лише 23 хвилини. Натомість наступна партія продовжувалася 1 годину та 1 хвилину. На чотири брейки Завацької грузинка відповіла тільки трьома — 6:4.
Примітно, що для Завацької даний вихід у фінал кваліфікації став першим в кар’єрі на турнірах категорії “Гренд Слем”.
Додамо також, у фіналі кваліфікації Завацька зустрінеться з кращою із пари Франческа Ді Лоренцо (США, 155 у світі) та Гатто-Монтіконе (Італія, 167).