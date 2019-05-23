Украинская теннисистка стала финалисткой отбора на "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Представительница женского тенниса Украины Катарина Завацкая провела второй поединок в квалификации Открытого чемпионата Франции, сообщает УНН.
Первый сет матча с грузинкой Екатериной Горгодзе, 205 ракетка из Украины забрала в свой актив под ноль — 6:0. Сет длился всего 23 минуты. Зато следующая партия продолжалась 1 час и 1 минуту. На четыре брейка Завацкого грузинка ответила только тремя — 6:4.
Примечательно, что для Завацкого данный выход в финал квалификации стал первым в карьере на турнирах категории “Грэнд Слэм”.
Добавим также, в финале квалификации Завацкая встретится с лучшим из пары Франческа Ди Лоренцо (США, 155 в мире) и Гатто-Монтиконе (Италия, 167).