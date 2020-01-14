Українська тенісистка продовжила виграшну серію на турнірі в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала стартовий бар'єр в основній сітці турніру WTA International в австралійському місті Хобарті, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Після перемог в двох матчах і проходженню кваліфікаційної сітки турніру, уродженка Миколаєва потрапила до основи, де на неї чекала інша переможниця кваліфікації іспанка Сара Соррібес-Тормо.
Козловій знадобилося менше півтори години аби подолати опір суперниці, віддавши їй лише три гейми — 6:2, 6:1.
Додамо також, у другому колі Козлова зустрінеться з переможницею матчу Чжан Шуай (Китай, WTA 40) — Кірстен Фліпкенс (Бельгія, 79).