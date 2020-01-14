Украинская теннисистка продолжила выигрышную серию на турнире в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела стартовый барьер в основной сетке турнира WTA International в австралийском городе Хобарте, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
После побед в двух матчах и прохождению квалификационной сетки турнира, уроженка Николаева попала к основанию, где ее ждала другая победительница квалификации испанка Сара Соррибес-Тормо.
Козловой понадобилось менее полутора часов чтобы преодолеть сопротивление соперницы, отдав ей лишь три гейма — 6:2, 6:1.
Добавим также, во втором круге Козлова встретится с победительницей матча Чжан Шуай (Китай, WTA 40) — Флипкенс (Бельгия, 79).