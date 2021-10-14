Українська тенісистка із напарницею обіграли лідерів посіву на турнірі в Індіан-Веллс

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Українська тенісистка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії вийшли в півфінал парних змагань на турнірі WTA-1000 "BNP Paribas Open", що триває цей тиждень в Індіан-Веллс, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.