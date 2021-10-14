Украинская теннисистка с напарницей обыграли лидеров посева на турнире в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии вышли в полуфинал парных соревнований на турнире WTA-1000 "BNP Paribas Open", который проходит на этой неделе в Индиан-Уэллс, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко в напряженной борьбе обыграли первых сеяных Барбора Крейчикову и Екатерину Синякову — 2:6, 6:4, 10:8. Для победы теннисистки потратили более полутора минут.
Соперницами Киченок / Остапенко станет российско-казахский дуэт Кудерметов / Рыбакин. Обе пары не является сеяными.
Напомним
Свитолина завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллс.