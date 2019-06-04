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Українська сторона в суді ООН повідомила, яким чином Росія спотворює факти

Українська сторона в суді ООН повідомила, яким чином Росія спотворює факти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Українська сторона, розповідаючи про позицію Росії у Міжнародному суді ООН, зауважила, що РФ не цурається викривлення й маніпулювання фактами. Про це після сьогоднішніх слухань журналістам повідомив посол України в Нідерландах, заступник глави делегації України Всеволод Ченцов, передає кореспондент УНН.

“Цікаві моменти, на які я б звернув увагу , щоб проілюструвати, яким чином Росія спотворює факти. Наприклад, вчора РФ зробила посилання на брифінг Спільної слідчої групи (JIT), яка розслідує збиття літака рейсу MH17 в 2014 році, і сказала, що на сьогодні власне слідча група не змогла довести, хто збив літак і з якою метою це було зроблено, посилаючись власне на брифінг минулого року. Але РФ пропустила головний момент — чому присвячувався цей брифінг”, — підкреслив Ченцов.

Головним повідомленням тоді стало те, що Спільна слідча група визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

“Власне на такі моменти ми і звертали увагу сьогодні і будемо продовжувати це робити у п’ятницю”, — підкреслив дипломат.

Як повідомляв УНН, Україна у Міжнародному суді ООН пояснила, що у випадку, якщо Суд тлумачить статтю 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD) як таку, що встановлює передумови для юрисдикції, ці передумови є альтернативними, а не кумулятивними.

Українські Національні Новини

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