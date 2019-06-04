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Украинская сторона в суде ООН сообщила, каким образом Россия искажает факты

Украинская сторона в суде ООН сообщила, каким образом Россия искажает факты

Киев  •  УНН

 • 10432 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украинская сторона, рассказывая о позиции России в Международном суде ООН, заметила, что РФ не отказывается от искривления и манипулирования фактами. Об этом после сегодняшних слушаний журналистам сообщил посол Украины в Нидерландах, заместитель главы делегации Украины Всеволод Ченцов, передает корреспондент УНН.

"Интересные моменты, на которые я бы обратил внимание, чтобы проиллюстрировать, каким образом Россия искажает факты. Например, вчера РФ сделала ссылку на брифинг Совместной следственной группы (JIT), которая расследует обстрел самолета рейса MH17 в 2014 году, и сказала, что сегодня собственно следственная группа не смогла доказать, кто сбил самолет и с какой целью это было сделано, ссылаясь собственно на брифинг прошлого года. Но РФ пропустила главный момент - чему посвящался этот брифинг ", - подчеркнул Ченцов.

Главным сообщением тогда стало то, что Совместная следственная группа определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

"Собственно на такие моменты мы и обращали внимание сегодня и будем продолжать это делать в пятницу", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНН, Украина в Международном суде ООН объяснила, что в случае, если Суд толкует статью 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) как такую, что устанавливает предпосылки для юрисдикции, эти предпосылки являются альтернативными, а не кумулятивными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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