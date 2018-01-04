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Українська сторона у Мінську першим поставить питання про звільнення підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Українська сторона на першій зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську поставить питання про звільнення підлітків, які утримуються у донецькому СІЗО. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України Ірина Геращенко, передає УНН.

Українська сторона у Мінську першим поставить питання про звільнення підлітків

“Вже на першій зустрічі в Мінську я поставлю питання про підлітків, яких і досі утримують в донецькому СІЗО. На моє глибоке переконання, в рамках Мінських груп всі сторони, в тому числі, координатори ОБСЄ, мають активно вимагати іх звільнення”, - написала вона.

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Геращенко також зазначила, що українська сторона наполягатиме на створенні механізму за участі України , РФ і МКЧХ із запрошенням представників ОРДЛО задля пошуку зниклих безвісти і ексгумації тіл загиблих, і це має бути група з експертів.

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На її думку, тема залучення МКЧХ до пошуку зниклих має стати однією з тем для нормандського формату, важлива підтримка лідерів нормандського формату серйозно сприяла розблокуванню звільнення заручників.

Нагадаємо, 12 вересня 2016 року бойовики “ДНР” заявили, що викрили мережу “диверсантів”, в яку входили виключно підлітки, нібито “завербовані Службою безпеки України”. Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти признаються і каються у скоєному.

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