Українська сторона у Мінську наполягала "на виході на лінію від 19 вересня 2014 року"

“Ми наполягаємо на дотриманні всього пакета Мінських угод, в тому числі, і на виході на лінію від 19 вересня 2014 року, включаючи Дебальцеве”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, бойовики вимагають відпустити 700 затриманих в обмін на близько 50 українців.

Раніше, у грудні 2016-го, прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер повідомила, що під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона наполягала на розведенні сил в районі Дебальцевого.