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Украинская сторона в Минске настаивала "на выходе на линию от 19 сентября 2014 года"

Украинская сторона в Минске настаивала "на выходе на линию от 19 сентября 2014 года"

Киев • УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске настаивала на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Об этом по результатам встречи сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево", - сообщила она.

Как сообщал УНН, боевики требуют отпустить 700 задержанных в обмен на около 50 украинцев.

Ранее, в декабре 2016-го, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер сообщила, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона настаивала на разведении сил в районе Дебальцево.

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