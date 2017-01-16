Украинская сторона в Минске настаивала "на выходе на линию от 19 сентября 2014 года"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске настаивала на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Об этом по результатам встречи сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево", - сообщила она.
Как сообщал УНН, боевики требуют отпустить 700 задержанных в обмен на около 50 украинцев.
Ранее, в декабре 2016-го, пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер сообщила, что во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона настаивала на разведении сил в районе Дебальцево.