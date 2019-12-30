Українська шахістка стала срібною призеркою ЧС у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Провідна українська шахістка Анна Музичук виборола звання віце-чемпіонки світу з бліцу серед жінок, що відбувся в Москві, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
У 17 турах Анна набрала 12,5 очок, що на пів-очка менше, ніж у чемпіонки Катерини Лагно з Росії і так само на пів-очка більше за здобуток бронзової призерки Тань Чжуньі з Китаю.
У чемпіонаті з рапіду А.Музичук фінішувала на 6 місці (8,5 очок з 12), сьомою з тією ж кількістю очок стала Марія Музичук.
Окрім Анни та Марії Музичук у чемпіонатах брали участь ще 7 українок: А.Ушеніна (21-ша у бліці), І.Гапоненко (48), Н.Букса (22), Ю.Осьмак (43), Н.Жукова (18), Є.Долуханова (75), І.Барчук (82).
Відзначимо, що у чемпіонатах серед чоловіків від України виступали лише троє - Антон Коробов, Олександр Зубов та Ельдар Гасанов. Найкращий результат - 9 місце в рапіді Антона Коробова.