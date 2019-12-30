Украинская шахматистка стала серебряным призером ЧМ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Ведущая украинская шахматистка Анна Музычук завоевала звание вице-чемпионки мира по блицу среди женщин, который состоялся в Москве, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
В 17 турах Анна набрала 12,5 очков, что на пол-очка меньше, чем у чемпионки Екатерины Лагно из России и так же на пол-очка больше достижение бронзового призера Тай Чжуньи из Китая.
В чемпионате по рапиду А.Музичук финишировала на 6 месте (8,5 очков из 12), седьмой с тем же количеством очков стала Мария Музычук.
Кроме Анны и Марии Музычук в чемпионатах участвовали еще 7 украинок: А.Ушенина (21-я в блице), И.Гапоненко (48), Н.Букса (22), Ю.Осьмак (43), Н.Жукова (18 ), Е.Долуханова (75), И.Барчук (82).
Отметим, что в чемпионатах среди мужчин от Украины выступали только трое - Антон Коробов, Александр Зубов и Эльдар Гасанов. Лучший результат - 9 место в рапиде Антона Коробова.