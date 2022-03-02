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Повітряни сили ЗСУ знищили два російські винищувачі під Києвом

Повітряни сили ЗСУ знищили два російські винищувачі під Києвом

Київ • УНН

 • 183532 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні вночі внаслідок повітряного бою в Київській області було знищено два російські винищувачі Су-35С. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

"Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені!" — ідеться у повідомлені.

Як зазначили, разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр".

"На жаль, в результаті цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають. Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності", — додали у ЗСУ.

Нагадаємо

У повітряному бою із російськими окупантами загинув військовий льотчик-винищувач, депутат міської ради Миргорода на Полтавщині Олександр Оксанченко.

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