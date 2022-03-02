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Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя под Киевом

Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя под Киевом

Киев • УНН

 • 183532 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня ночью в результате воздушного боя в Киевской области были уничтожены два российских истребителя Су-35С. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, информирует УНН.

Детали

"Ночью, 1 марта, в Киевской области завязался ожесточенный воздушный бой между парой истребителей Миг-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены!"- говорится в сообщении.

Как отметили, вместе с ракетами класса "воздух-воздух" с Миг-29 по оккупантах отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

"К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут. Так, сегодня враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от вражеского присутствия", — добавили в ВСУ.

Напомним

В воздушном бою с российскими оккупантами погиб военный летчик-истребитель, депутат городского совета Миргорода Полтавской области Александр Оксанченко.

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