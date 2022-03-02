Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских истребителя под Киевом

Детали

"Ночью, 1 марта, в Киевской области завязался ожесточенный воздушный бой между парой истребителей Миг-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены!"- говорится в сообщении.

Как отметили, вместе с ракетами класса "воздух-воздух" с Миг-29 по оккупантах отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

"К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут. Так, сегодня враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от вражеского присутствия", — добавили в ВСУ.

Напомним

В воздушном бою с российскими оккупантами погиб военный летчик-истребитель, депутат городского совета Миргорода Полтавской области Александр Оксанченко.