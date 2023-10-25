Українська ППО збила усі 11 "шахедів", випущених по Україні вночі – Генштаб

Цитата

"У ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони за добу знищили 12 артилерійських засобів ворога – Генштаб

Додамо

У ніч на 24 жовтян Сили ППО так само збили 100% повітряних цілей, які росія випустила по Україні. Тоді наші зенітники знищили 6 дронів.