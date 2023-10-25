Українська ППО збила усі 11 "шахедів", випущених по Україні вночі – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Українські Сили ППО знищили усі 11 ворожих повітряних цілей, якими росія атакувала в ніч на 25 жовтня. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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"У ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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Додамо
У ніч на 24 жовтян Сили ППО так само збили 100% повітряних цілей, які росія випустила по Україні. Тоді наші зенітники знищили 6 дронів.