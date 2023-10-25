Украинская ПВО сбила все 11 "шахедов", выпущенных по Украине ночью - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Украинские Силы ПВО уничтожили все 11 вражеских воздушных целей, которыми россия атаковала в ночь на 25 октября. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
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"В ночь на 25 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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Добавим
В ночь на 24 октября Силы ПВО также сбили 100% воздушных целей, которые россия выпустила по Украине. Тогда наши зенитчики уничтожили 6 дронов.