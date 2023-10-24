Уночі сили ППО знищили усі 6 російських безпілотників – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У ніч на вівторок, 24 жовтня, російські війська атакували Україну 6-ма безпілотниками. Їх усі збили українські сили протиповітряної оборони. Про це йдеться у ранковому зведені Генштабу, передає УНН.
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"Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА", — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Уночі керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про звуки вибухів у області та роботу ППО.
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