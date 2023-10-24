Уночі сили ППО знищили усі 6 російських безпілотників – Генштаб

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"Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА", — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Уночі керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про звуки вибухів у області та роботу ППО.

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