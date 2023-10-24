Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по ворогу за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари – по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив у ранковому зведенні генштаб ЗСУ, передає УНН.
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Підрозділами українських ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.
Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.
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